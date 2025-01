Zeigen die Raunauer Jungs im Aufstiegskampf eine Reaktion?

Für die Niederraunauer Handballer steht am Samstag das Heimspiel gegen die HSG Lauingen-Wittislingen auf dem Plan. Anwurf ist wie gewohnt um 19.30 Uhr im Krumbacher Schulzentrum. Nach der deutlichen Niederlage beim Tabellenführer TSV Aichach gilt es nun eine positive Reaktion zu zeigen.

Der TSV Niederraunau musste sich am vergangenen Wochenende im Spitzenspiel der Bezirksoberliga gegen Aichach deutlich, aber auch verdient geschlagen geben und hat nun vier Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Umso bitterer für den weiteren Saisonverlauf ist die Verletzung von Kapitän Björn Egger. Er knickte im Spiel um, zog sich eine Sprunggelenksverletzung zu und wird wohl für den Rest der Saison ausfallen. Zusammen mit Moritz Kornegger fehlen damit zwei Leistungsträger, die im Hinspiel gegen die HSG Lauingen-Wittislingen noch mitwirken konnten.

Kapitän Eggers Ausfall: Raunau vor Herausforderung

Das Duell in Lauingen gewannen die Raunauer souverän mit acht Toren. Dabei zeigten sie von Beginn an eine gute Leistung und führten bereits nach 19 Minuten mit acht Toren. Das wird auch wieder das Ziel sein, von Beginn an in Führung zu gehen und so zu versuchen, das Spiel zu bestimmen. In den letzten Spielen hat das oft gefehlt und die Mannen von Trainer Ferit Celik mussten Rückständen hinterherlaufen, was viel Kraft gekostet hat.

Die Saison ist noch nicht vorbei und das Ziel bleibt bestehen, aber dazu muss das Team von Trainer Ferit Celik mehr zeigen: „Durch den Ausfall von Kapitän Egger müssen andere Spieler mehr Verantwortung übernehmen. Wir wollen alle Spiele gewinnen, um die kleine Chance auf den Aufstieg zu wahren, auch wenn wir dabei auf Ausrutscher von Aichach hoffen müssen.“ (AZ)