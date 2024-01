Ski & Snowboard: Wer wird im März in Oberjoch Kreismeister?

Heuer werden die Kreismeister der Ski- und Snowboardfahrer am 3. März in Oberjoch ermittelt. Der SV Scheppach richtet die Wettbewerbe aus.

Die Vorbereitungen für die diesjährigen Kreismeisterschaften im Ski und Snowboard sind in vollem Gange. Der SV Scheppach, Abteilung Ski, richtet die Wettbewerbe am Sonntag, 3. März 2024, in Oberjoch aus und kann dabei auf die bewährte Unterstützung der Sparkasse Günzburg-Krumbach, des Landkreises Günzburg und des BLSV Sportkreis-Günzburg bauen. „Ich hoffe, dass die umfangreichen Vorbereitungen des Vereins durch eine hohe Teilnehmerzahl belohnt werden“, sagt Landrat Hans Reichhart und dankt Peter Hieber vom SV Scheppach für die Organisation der diesjährigen Veranstaltung.

Riesenslalom auch für Freizeitfahrer

Der zu absolvierende Riesenslalom ist nicht nur für Rennläufer, sondern auch hervorragend für Freizeitfahrer ausgelegt. „Vielleicht motiviert der Slalomsieg von Linus Straßer, die ein oder andere Person durch die Stangen zu sausen“, hofft die Sportbeauftragte Andrea Högel.

Für Freizeitfahrer gibt es eine separate Wertung in der sehr beliebten Hobbyklasse. Zudem können sich in dieser Klasse wieder Frauen, Männer und Kinder (ab 6 Jahren), Skifahrer und Snowboarder in beliebiger Formation als Mannschaft melden und zu je vier Personen (drei werden gewertet) an den Start gehen. Unabhängig davon werden die Ski- und Snowboardfahrer in ihrer Disziplin jeweils in verschiedene Altersklassen eingeteilt. Auf attraktive Pokale dürfen sich auch in diesem Jahr wieder die drei Erstplatzierten in den Kinder- und Jugendklassen sowie die Kreismeisterinnen und Kreismeister freuen. Sachpreise winken darüber hinaus in der Teamwertung.

Mit dem Reisebus ins Skigebiet

Bei genügender Beteiligung wird der Skiclub Scheppach mit einem Reisebus ins Skigebiet fahren. Wer als Rennteilnehmer, Zuschauer oder Helfer eine Mitfahrgelegenheit sucht, kann sich gerne auf der Homepage des Skiclubs Scheppach zu dieser Fahrt anmelden.

In organisatorischer Hinsicht sind die Voraussetzungen geschaffen, um viele Wintersportfreunde aus der Region zum Mitmachen zu bewegen. Bleibt zu hoffen, dass der Wettergott gute Pistenverhältnisse beschert.

Die schriftliche Anmeldung kann bis Dienstag, 27. Februar 2024, 24 Uhr, beim Skiclub Scheppach per E-Mail an Anmeldung abteilung_ski@svscheppach.de eingereicht werden. Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen sind im Internet unter www.landkreis-guenzburg.de abrufbar.