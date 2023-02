Leichtathletik

Bei Tobias Ritter aus Deisenhausen läuft es gerade richtig gut

Plus Läufer Tobias Ritter aus Deisenhausen hat eine neue persönliche Bestzeit. Das Leichtathletik-Talent schafft nun zehn Kilometer unter einer halben Stunde.

Von Alois Thoma

Bisher war der heute 80 Jahre alte Hans Munzinger aus Günzburg der einzige Läufer aus dem Landkreis, der es geschafft hat, die 10-Kilometer-Distanz in unter 30 Minuten zu laufen. Doch jetzt hat er Gesellschaft bekommen: Der 22-jährige Tobias Ritter aus Deisenhausen hat bei einem Wettkampf in Bad Füssing ebenfalls die 30er-Marke geknackt und in einer Zeit von 29.55 Minuten Platz 3 in der Herrenklasse geholt.

