Leichtathletik

vor 49 Min.

Die Kinder haben pure Freude an der Bewegung

Am Ende des Hallenmeetings in der Thannhauser Sporthalle präsentierten sich alle Teilnehmenden mit ihren Urkunden.

Plus Fast 70 Buben und Mädchen aus vier Vereinen im Landkreis Günzburg messen sich in Thannhausen in leichtathletischen Disziplinen. Wichtig ist der Spaßfaktor.

Von Josef Jäger

„Auf die Plätze – fertig – los!“ – so hieß es für die knapp 70 Mädchen und Buben beim LAZ-Hallenmeeting des Landkreises Günzburg in der Thannhauser Sporthalle. Die kleinen Sporttalente aus Niederraunau, Offingen, Burgau und Thannhausen waren hoch motiviert und hatten bei den spannenden Stationen, die bewältigt werden mussten, jede Menge Spaß. Die ausrichtende Leichtathletik-Abteilung der TSG Thannhausen um Spartenchef Markus Tschanter sorgte mit 30 freiwillig Helfenden für einen reibungslosen Ablauf.

Nach dem Schlusspfiff herrschte Begeisterung bei allen, die dabei gewesen waren, unter ihnen LAZ-Sportchef Gerhard Pfeiffer, Thannhausens stellvertretender Bürgermeister Gerd Olbrich, TSG-Vorsitzender Werner Schmidt und zahlreiche Besucher.

