Luftgewehr/Luftpistole

16:42 Uhr

So haben die Bezirksligisten aus dem Landkreis Günzburg geschossen

Plus Luftgewehr-Bezirksliga: Offingen gewinnt deutlich, die Kaderlöwen müssen eine krachende Niederlage verdauen. Bei den Pistolenschützen gab es ein spannendes Derby

Von Martin Gah

Am vergangenen Freitag ging es in den Luftgewehr-Bezirksligen wieder an die Stände. In Gruppe 6 konnte die BSG Offingen einen deutlichen Sieg verbuchen, eine krachende Niederlage erlitten die Kaderlöwen des Gaues Günzburg-Land. Gut Glück Bubesheim musste sich erst nach einer Niederlage in der Duellwertung geschlagen geben.

Offingen in Illertissen zu Gast

Der Tabellenzweite BSG Offingen war beim Drittplatzierten ZSSV Illertissen zu Gast. Dabei stand auf Position 3 Offingens Hermann Hins Sebastian Liggefeld gegenüber. Nach den ersten zehn Schuss lagen die beiden bei je 93 Ringen gleichauf. In den folgenden Serien konnte sich Liggefeld dann absetzen und gewann das Duell mit 384:373. Auf Position 1 war Spannung geboten. Zwischen Offingens Katja Olah und David Salzgeber wechselte in jeder Serie die Führung hin und her. Letztlich konnte Olah den deutlichen Vorsprung von sieben Ringen in der ersten Serie ins Ziel retten (379:376). Olahs Mannschaftskollegen Sandra Wenni (387:377) und Engelbert Abold (375:367) gewannen ihre Duelle deutlich und verhalfen so den Offingern zum Sieg.

