Luftpistole

vor 35 Min.

Landkreis Günzburg: Gau-Derby und enge Duelle in LP-Bezirksliga

Plus In Gruppe 7 der Luftpistole-Bezirksliga gab es ein Krumbacher Gau-Derby. Wie die anderen Duelle ausfielen.

In Gruppe 7 der Luftpistole-Bezirksliga kam es zu einem Krumbacher Gau-Derby. Schützenblut Balzhausen II trat gegen 1886 Breitenthal an. Dabei war Spannung geboten. Auf Position 1 fand das einzige Duell statt, das deutlich entschieden wurde. Breitenthals Stefan Kreuzer besiegte Wilhelm Bader mit 359:346. Auf den anderen Positionen ging es knapp zu. In der Paarung 2 traf Balzhausens Gerhard Keppeler auf Roland Rickmann. In der ersten und vierten Serie lagen die beiden gleichauf. In der zweiten und dritten Serie wechselte die Führung hin und her. Letztlich konnte Keppeler einen Vorsprung von fünf Ringen aus der zweiten Serie ins Ziel retten (348:346).

Breitenthal liegt mit 1404:1392 vorn

Im Duell zwischen Balzhausens Sebastian Mair und Hermann Jehle wechselte nach jeder Serie die Führung hin und her. Wettkampfentscheidend war letztlich ein Vorsprung von sieben Ringen in der dritten Serie für Jehle (gesamt 353:349). Auf Position 4 traf Balzhausens Franz Mair auf Ludwig Kreuzer. In der zweiten Serie lag Mair mit sieben Ringen vorn, in der vierten Serie führte Kreuzer mit acht Ringen. Wettkampfentscheidend waren knappe Vorsprünge für Mair in der ersten und dritten Serie (gesamt 349:346). So stand es nach Duellen 2:2. Also musste die Ringwertung über den Sieg entscheiden. Und hier lag Breitenthal mit 1404:1392 vorn.

