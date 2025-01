Schützenblut Balzhausen in Luftpistole-Bezirksliga: Oben und unten

In den verschiedenen Gruppen der Luftpistole-Bezirksliga sind zwei Mannschaften des SV Schützenblut Balzhausen. Die erste Mannschaft in Gruppe sechs kletterte am vergangenen Wettkampftag mit einem Heimsieg gegen die ZSSV Illertissen von Platz zwei an die Spitze der Tabelle. Balzhausens Nummer eins Vladut Dirlosan lag in den ersten beiden Serien knapp hinter seinem Gegner Christian Liggefeld. Dann holte er auf und gewann das Duell mit 365:363. Der Balzhauser Thomas Kirschenhofer lag in zwei von vier Serien gleichauf mit seinem Gegner Benjamin Rupp. In den anderen Serien lag allerdings Rupp vorne und gewann das Duell mit 357:348. Die weiteren Positionen konnte Schützenblut für sich entscheiden. Balzhausens Alexander Dachsel lag in zwei Serien hinter seiner Gegnerin Melanie Rupp. In den anderen beiden Serien hatte er allerdings deutliche Vorsprünge und gewann das Duell mit 343:339. Balzhausens Tobias Bader lag in den ersten beiden Serien vor seinem Gegner Martin Schmid, in der letzten Serie mit ihm gleichauf. Das reichte zum Duellgewinn mit 344:341. So ging der Wettkampf mit 3:1 an Balzhausen.

Ganz anders sah es bei der zweiten Mannschaft von Schützenblut aus. Nach einer 0:4-Auswärtsniederlage in Klosterlechfeld behält das Team in Gruppe sieben die rote Laterne. Das einzig spannende Duell fand auf Position vier statt. In den ersten drei Serien war Balzhausens Sebastian Mair gut unterwegs. Nach den ersten zehn Schuss lag er acht Ringe vor seinem Gegner Martin Lauter, in der zweiten Serie fünf Ringe hinter ihm, in der dritten Serie wieder mit vier Ringen vorn. Bei den letzten zehn Schuss brach Mair mit 75:84 ein und das Duell ging mit 340:338 an Lauter. Die anderen Balzhauser Gerhard Keppeler (335:366), Wilhelm Bader (346:363) und Franz Mair (334:357) mussten sich ihren Gegnern deutlich geschlagen geben. (mgh)