SV Balzhausen: Sieg und Niederlage in der Luftpistole-Bezirksliga

Der dritte Wettkampftag in der Luftpistole-Bezirksliga ist zu Ende gegangen. Schützenblut Balzhausen hat in zwei verschiedenen Gruppen dieser Liga zwei Mannschaften. Die erste davon gewann ihren Heimkampf gegen 1904 Holzheim nach einem Unentschieden in der Duellwertung. Dabei ging es auf den meisten Positionen knapp zu. Einzig Vladut Dirlosan konnte mit großem Vorsprung einen Punkt für Balzhausen klarmachen (368:345). Damit landete er auf Platz eins der Tagesbestenliste. Sein Mannschaftskamerad Tobias Bader lag in drei von vier Serien vor seinem Duellgegner Martin Haas. In der vierten Serie tastete sich Haas mit 88:84 nochmals heran, das reichte aber nicht mehr zum Duell- Sieg. Bader gewann mit 343:339.

