Torfestival daheim für die Niederraunauer Handballer

In einem torreichen Spiel hat sich der TSV Niederraunau souverän mit 45:28 (22:15) gegen den TSV Bäumenheim durchgesetzt, auch wenn nicht alles rund lief wie erhofft. Die Zuschauer im gut gefüllten Schulzentrum sahen viel Tempo und einfache Tore der Raunauer Jungs, aber auch eine etwas schläfrige Abwehrleistung.

Nach dem berauschenden Derbysieg in Günzburg und vor dem Spitzenspiel in Aichach fehlte den Raunauern zu Beginn die Spannung. So gingen die Gäste mit 2:0 in Führung. Nach zehn Minuten beim Stand von 6:6 taten sich die Raunauer noch etwas schwer. Im Angriff trafen zwar Egger, Eheim und Lindner, doch in der Abwehr fehlte der Zugriff und die Gäste kamen zu einfachen Toren.

Egger und Eheim treiben Niederraunau an

In der Auszeit in der 15. Minute wurde Trainer Ferit Celik laut, da seine Schützlinge nicht das spielten, was sie eigentlich könnten. Bis zur Halbzeit wurde das Tempo erhöht, Niederraunau kam über die beiden Außenspieler Jakob Eheim und Timo Egger zu schnellen und einfachen Toren. Wenn es nicht über Gegenstöße ging, konnte Vincent Hegenbart im Positionsangriff seine Würfe versenken. Mit einer 22:15-Führung ging es in die Halbzeitpause. Die Gäste aus Bäumenheim konnten durch die mangelnde Abwehrleistung der Raunauer immer wieder zu einfachen Toren kommen, was dem Trainer in der Halbzeitpause gar nicht gefiel. Dennoch konnte man mit der Angriffsleistung, den Kontertoren und dem Tempo nach vorne zufrieden sein.

Bäumenheims Abwehr machtlos gegen Hegenbarts Präzision

Die beiden Kapitäne Björn Egger (angeschlagen) und Oliver Blösch (erkältet) wurden weitgehend geschont, sodass Daniel Schmid und Niklas Linder zeigen konnten, was sie können. Beide machten ihre Sache im Angriff sehr gut und trafen zusammen 13 Mal. Allerdings stahlen ihnen zwei andere Spieler die Show: Timo Egger (zwölf Tore) und Vincent Hegenbart (elf Tore) spielten sich fast in einen Rausch und erzielten die Hälfte aller Treffer. Ob aus dem Tempospiel oder dem Positionsangriff, die beiden waren am Samstag nicht zu stoppen.

Maxi Klaußer im Tor konnte zwar einige Würfe entschärfen, wurde aber auch oft von seinen Vorderleuten im Stich gelassen. So entwickelte sich ein torreiches Spiel, bei dem am Ende ein deutlicher 45:28-Sieg für die Hausherren auf der Anzeigetafel stand.

Nun wartet am Samstag der Tabellenführer TSV Aichach auf die Niederraunauer Handballer. Diese konnten ebenfalls einen ungefährdeten Sieg gegen Günzburg II einfahren. Seit dem Hinspielerfolg der Raunauer haben die Aichacher jedes ihrer zehn Spiele gewonnen. Das Spiel kann beziehungsweise es wird für beide Mannschaften richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf sein. (AZ)

TSV: M. Klaußer, M. Fieger (beide Tor), N. Lindner (7), M. Hegenbart, B. Egger (2), V. Fraas (2), D. Schmid (6/1), J. Eheim (5), T. Egger (12), M. Sauter, L. Vracevic, O. Blösch, V. Hegenbart (11)