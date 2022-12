1886 Breitenthal schießt sich zwei Plätze nach oben

Luftgewehr-Schwabenligist 1886 Breitenthal legt einen erfolgreichen Heimkampf hin. Zwei Breitenthaler stehen unter den besten drei Schützen der Tageswertung.

Einen erfolgreichen Heimkampf in der Luftgewehr-Schwabenliga Nord hingelegt hat das Team von 1886 Breitenthal. Vor ihrem Duell standen die Gastgeber in der Tabelle auf Platz sechs, der Gegner Frohsinn Binswangen auf Platz vier. Danach war es genau andersherum.

Zwei deutliche Siege

Die Breitenthaler Johannes Mayer (389:379) und Julia Seitz (386:370) konnten sich deutlich von ihren Duellgegnern absetzen. Ihr Mannschaftskamerad Christian Kreuzer lag in der ersten Serie vier Ringe vor seinem Gegner Martin Schwarzbart, in den weiteren Serien aber jeweils knapp dahinter. So stand am Ende ein knapper Duellverlust (368:372). Deutlicher zurück blieb die Breitenthalerin Michaela Kreuzer hinter Elmar Beutmiller. Sie leistete sich einen Einbruch in der zweiten Serie und unterlag 377:386. So kam alles auf das Duell auf Position zwei an. Der Breitenthaler Stefan Lutzenberger zeigte starke Nerven. Gegen Lea Endres konnte er leichte Vorsprünge in der ersten und vierten Serie ins Ziel retten (387:385).

Zwei Breitenthaler Schützen kamen mit ihren Leistungen auf die Plätze zwei und drei der Tagesbestenliste. Johannes Mayer wurde Zweiter, Stefan Lutzenberger Dritter. (mgh)

