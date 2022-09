Max Dinger klettert mit festem Griff nach oben

Sportkletterer Max Dinger aus Nattenhausen startet bei der Nachwuchs-Europameisterschaft. Ein großes Ziel hat er 2022 noch vor Augen.

Sein Ziel Final-Teilnahme in der Disziplin Lead bei den A-Jugendlichen hat Max Dinger verpasst. Mit Platz 14 unter 44 Gestarteten war der für die Sektion Krumbach im Deutschen Alpenverein (DAV) antretende Sportkletterer aus Nattenhausen bei den Europameisterschaften der Nachwuchs-Altersklassen U16 bis U20 immerhin sehr gut platziert. In der europäischen Rangliste belegt er nach den Titelkämpfen den achten Platz.

Europameister wurde Toby Roberts aus Großbritannien, bester Deutscher bei den A-Jugendlichen war Yannick Nagel (DAV-Sektion Mannheim) als Dritter.

Heimvorteil für Dinger

Knapp 350 junge Athleten aus mehr als 25 Ländern waren bei diesen erstmals in Augsburg stattfindenden Jugend-Europameisterschaften zu Gast. „Wir freuen uns sehr, dass wir Austragungsort sind, speziell nach zwei Jahren mit Geisterwettkämpfen sogar wieder mit Zuschauern“, betonte Betreiber Ferdinand Triller. Geklettert wurde in zwei Disziplinen – Lead (mit vorgegebener Kletterroute in einer Höhe bis zu 20 Metern) und Speed (Geschwindigkeitsklettern auf Zeit). Für Dinger, der sich mit dem sechsten Platz beim Europäischen Jugendcup in Imst (Österreich) für die EM qualifiziert hatte, war es ein Heimspiel. Als Bayernkader-Mitglied im Kletterzentrum Augsburg kennt er die dortige Wand sehr gut. Obwohl jede Wettkampfroute neu geschraubt wird, kann das nach seinen Worten beim Besichtigen helfen.

Dreimal beim Jugend-Europacup

Dinger hatte in diesem Jahr an drei Jugend-Europacupveranstaltungen teilgenommen. Außerdem durfte er in Silina (Slowakei) erstmals bei einer Europameisterschaft der Männer starten. Er war im Lead deutscher Jugendcup-Sieger in Kempten und erreichte bei derselben Veranstaltung im Speed Platz drei.

Damit ist die Saison für das Kletter-Talent aber noch nicht beendet. Im Herbst folgen noch zwei weitere deutsche Jugendcups in Lead und Speed sowie die Deutsche Meisterschaft Lead, die zusammen mit den Speed-Disziplinen am 1. und 2. Oktober im Sparkassen-Dom in Neu-Ulm ausgetragen wird. (AZ, ica)

Lesen Sie dazu auch