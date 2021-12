Vom Klopferstag zum Lametta: Das sind die Traditionen an Weihnachten

Plus Springerle, Barbarazweige, Krippen: Die Bräuche und Gewohnheiten zu Weihnachten und Advent im Landkreis Günzburg haben sich über die Jahre verändert.

Was wir heute als das Weihnachtsfest schlechthin betrachten, ist ein über die Jahrhunderte gewachsenes Zusammenspiel verschiedenster Bräuche und Gewohnheiten. Und wie alles, das gelebt und begangen wird, ist es der Veränderung und der Mode unterworfen. Ein Blick auf die Traditionen zu Weihnachten und Advent.