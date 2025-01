Teresa Winkler sitzt in ihrem neuen Büro an der Außenstelle Krumbach des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums Günzburg. Sie habe sich in ihre neue Aufgabe bereits sehr gut eingearbeitet, erzählt sie. Seit Dezember 2024 bekleidet sie das Amt der Außenstellenleitung der Krumbacher Berufs- und Berufsfachschule in der Liechtensteinstraße.

