T-Shirt fängt bei Bremswechsel Feuer – Mann schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall in Thannhausen wird ein Mann erheblich verletzt. Bei Arbeiten an einem Auto fängt sein T-Shirt Feuer. Ein Löschversuch schlägt fehl.

Zu einem Arbeitsunfall kam es am Mittwoch, um 16.30 Uhr bei einem Thannhauser Autohaus. Ein 20-jähriger Arbeiter wechselte an einem Pkw die Bremsen und nutzte dafür Bremsenreiniger. Dabei fing laut Bericht der Polizei das T-Shirt des Mannes aus bisher ungeklärten Gründen Feuer. Ein Löschversuch mit Wasser durch einen Zeugen schlug fehl. Erst durch Ausziehen des T-Shirts konnte das Feuer gelöscht werden. Der 20-Jährige trug nach ersten Einschätzungen Verbrennungen zweiten bis dritten Grades davon und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik nach München gebracht. (AZ)