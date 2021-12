Thannhausen

vor 46 Min.

Aus für Stefan Herold im Halbfinale bei Ninja Warrior

Plus Der Stadtrat Stefan Herold aus Thannhausen wird aber bei den Allstars wieder antreten im direkten Vergleich mit einem anderen Konkurrenten.

Von Julia Plail

Am vergangenen Freitag war Stefan Herold aus Thannhausen im Fernsehen auf RTL in der Wettkampfshow Ninja Warrior zu sehen. Der 33-jährige studierte Sportwissenschaftler versuchte insgesamt sechs Hindernisparcours erfolgreich zu absolvieren. "Am Anfang des Parcours im Halbfinale geht es los mit dem Rippen-Lauf, bevor im Stangen-Mikado die Muskeln der Teilnehmer das erste Mal so richtig gefordert werden. Weiter geht es mit den Schwingflügeln, bevor die doppelte Himmelsleiter ordentlich Körner kostet", so Moderatorin Laura Wontorra.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

