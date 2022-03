Thannhausen

vor 17 Min.

Auto fährt Rollstuhlfahrer am Kreisverkehr in Thannhausen an

Eine Autofahrerin will einen Kreisverkehr in Thannhausen verlassen und fährt einen Mann im Rollstuhl an. Sie trifft aber keine Schuld an dem Unfall.

Am Mittwochmorgen gegen 9.15 Uhr sind ein Auto und ein Krankenfahrstuhl am Kreisverkehr der B300 und der Edelstetter Straße in Thannhausen zusammengestoßen. Der 84-jährige Fahrer des Krankenfahrstuhls überquerte die B300 an der Fußgängerfurt und missachtete die Vorfahrt der Autofahrer. Unfall: Mann im Rollstuhl missachtet in Thannhausen Vorfahrt der Autos Eine 52-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto auf die Ausfahrt des Kreisverkehrs, während der Mann die Straße überquerte und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Beide Beteiligten blieben unverletzt, der Sachschaden liegt laut Polizei ungefähr bei 1300 Euro. (AZ)

Themen folgen