Beim Fahren ohne Versicherungsschutz erwischt

Unversichert herumgefahren ist ein Mann mit einem Auto in Thannhausen. Dass das Fahrzeug nicht versichert war, war dem Mann offenbar nicht bewusst.

Am Sonntag gegen 15 Uhr, stellten Beamte der Polizeiinspektion Krumbach in der Röschstraße in Thannhausen einen Autofahrer fest, der ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war. Die Beamten waren zur Entstempelung des Fahrzeugs vor Ort, als sie auf den Fahrer trafen. Dieser gab an, dass ihm nicht bewusst war, dass das Fahrzeug aktuell über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügen würde, obwohl der bereits seit Ende letzten Jahres erloschen war. Die Halterin wie auch den Fahrer des Pkws erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. (AZ)