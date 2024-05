Beim Hochwasserschutz in Thannhausen gibt es weitere Fortschritte

Welche Bauarbeiten jetzt anstehen und welche Förderung es für das für Thannhausen so wichtige Programm gibt.

Beim Bau des Hochwasserschutzes für die Stadt Thannhausen gibt es weitere Fortschritte. Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth gab jetzt den Start von weiteren Bauarbeiten am 13. Mai bekannt. Das Projekt Hochwasserschutz Thannhausen gehe mit dem Umbau des innerstädtischen Teilungswehres im Süden von Thannhausen beim Tennisplatz/Schrebergärten am Zusammenlauf der Mindel, der Hasel und des Altbachs weiter.

Das Wehr regel tlaut Amt die Aufteilung des Wassers in den Mühlgraben und die Mindel, die weiter durch Thannhausen fließt. Beauftragt sind der Abbruch des alten Betonbauwerks und der Ersatz durch eine Rampe mit einem Fischaufstiegsgerinne. Dabei wird der Einlauf in den Mühlkanal neugestaltet und der Altbach als Rohrleitung unter dem neuen Teilungswehr hindurchgeführt. Er mündet dann wieder rechts in die Mindel.

Geplant sind auch umfangreiche Spundwandarbeiten

Während der Bauausführung sind umfangreiche Spundwandarbeiten erforderlich, um das Wasser in verschiedenen Bauphasen durch die Baustelle zu leiten. Der Baustellenverkehr wird schwerpunktmäßig in der Nähe der Schrebergärten stattfinden. Mit dem Umbau des Teilungswehres, wird auch der Forderung zu Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit des Gewässers Rechnung getragen, die sich aus der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie ergibt.

Das Vorhaben Hochwasserschutz Thannhausen wird von der Europäischen Union aus Mitteln des Europäischen Fond für regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert. Für das EFRE-Programm „Investitionen in Beschäftigung und Wachstum“ Bayern 2021 – 2027 stehen EU-Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in Höhe von insgesamt ca. 577 Mio. € zur Verfügung. Die übergeordnete Leitidee des EFRE-Programms „Investitionen in Beschäftigung und Wachstum“ Bayern 2021 – 2027 lautet: Nachhaltige Stärkung der regionalen Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit Bayerns. Die dem Freistaat hierfür zur Verfügung stehenden EFRE-Mittel tragen daher dazu bei, gleichwertige Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen in ganz Bayern zu sichern.

In welcher Form das Wasserwirtschaftsamt informiert

Mit der Bereitstellung von Mitteln für den Umbau des Teilungswehres, Bauabschnitt V, trägt der EFRE dabei insbesondere zum Hochwasserschutz von Siedlungsgebieten und Infrastruktur bei. Das Wasserwirtschaftsamt informiert über den Bauablauf und den Baufortschritt der Hochwasserschutzmaßnahme auch unter www.wwa-don.bayern.de/hochwasser/hochwasserschutzprojekte/mindeltal/thannhausen/index.htm (AZ)

