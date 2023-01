Brennender Christbaum verursacht Brand in Einfamilienhaus

Zwei Personen werden am Sonntag bei einem Feuer in der Thannhauser Schlesiertraße verletzt. Offenbar geriet ein Christbaum in Brand. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Ein Einfamilienhaus in der Thannhauser Schlesierstraße ist am Sonntagvormittag in Brand geraten. Wie der Thannhauser Feuerwehrkommandant Karl-Heinz Pfitzmayr auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt, hat sich offenbar im Wohnzimmer des Hauses ein Christbaum aus bislang ungeklärter Ursache entzündet. Ein Bewohner wurde durch eine zerstörte Scheibe erheblich verletzt, es bestehe aber keine Lebensgefahr. Laut Kommandant Pfitzmayr hatte die Thannhauser Wehr den Brand relativ rasch unter Kontrolle.

Wie Pfitzmayr weiter berichtet, werde das Haus von einem älteren Ehepaar bewohnt. Beide seien bei dem Brand verletzt worden, hätten das Haus aber selbst verlassen können, dies sei ein glücklicher Umstand gewesen. Die beiden seien außerhalb des Hauses von Rettungskräften behandelt worden, die Thannhauser Feuerwehr habe sich auf die Brandbekämpfung konzentrieren können. In Bereitschaft habe sich auch die Feuerwehr Ziemetshausen befunden. Angefordert worden sei überdies ein Einsatzleitwagen der Krumbacher Feuerwehr. Doch die Verstärkung aus Ziemetshausen und Krumbach sei dann nicht mehr nötig gewesen.

Brand in Thannhausen: Das Feuer hat sich auf einen Raum konzentriert

Warum es zum Brand im Wohnzimmer kam, müssten jetzt laut Thannhauser Feuerwehrkommandant die Experten der Kripo klären. Das Feuer habe sich, so Pfitzmayer, auf einen Raum konzentriert. Durch die starke Rauchentwicklung sei aber das ganze Haus in der Schlesierstraße in Mitleidenschaft gezogen worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 70.000 Euro.

Brand Thannhausen Brand in Thannhausen: Im Einsatz waren am Sonntag die Feuerwehren aus Thannhausen und Ziemetshausen. Foto: Foto Wei�

Angefordert wurde ein Rettungshubschrauber. Die Verletzungen waren aber nicht so schwerwiegend, dass sein Einsatz nötig wurde, so unsere ersten Informationen. Vor Ort waren auch drei Rettungstransportfahrzeuge und ein Notarzt.