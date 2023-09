Thannhausen

06:00 Uhr

Das Teilungswehr Thannhausen ist noch nicht abgerissen

Die Bäume sind abgeholzt am Teilungswehr im Süden von Thannhausen. Mit dem Abriss und der Neugestaltung konnte nicht begonnen werden, weil noch einmal neu geplant werden musste. Auf der Bürgerversammlung äußerten mehrere Bürger Zweifel an der Kompetenz der Planer im Wasserwirtschaftsamt.

Plus Die Umsetzung des Hochwasserschutzes, die Sanierung der Mittelschule, Sauberkeit und Sicherheit in der Stadt waren Themen bei der Bürgerversammlung in Thannhausen.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr Artikel anhören Shape

Ein rundum positives Bild von Thannhausen bot Bürgermeister Alois Held den rund 40 Besuchern der Bürgerversammlung in der Aula der Grundschule in seinem Sachstandsbericht. Den Prognosen zum Trotz stieg die Zahl der Einwohner der Stadt in den letzten Jahren kontinuierlich an bis auf knapp 6500. Die Stadt ist noch schuldenfrei. Einen kleinen Rest an Schulden gibt es im Haushalt der Verwaltungsgemeinschaft, doch werden im nächsten Jahr die Kredite für den Neubau des Verwaltungsgebäudes getilgt sein. Größer sind die Schulden beim Schulverband, entstanden durch die Sanierung von Hallenbad und Dreifachsporthalle. Die Generalsanierung der Mittelschule, veranschlagt sind 18,5 Millionen Euro, dürfte deutlich günstiger zu realisieren sein als ein Neubau, dessen Kosten auf 24,2 Millionen Euro geschätzt wurden. Für die Sanierung spricht auch, dass nach den Vorgaben der Regierung der Neubau spürbar kleiner ausfallen würde und der tatsächliche schulische Bedarf damit nicht gedeckt würde. Alois Held meinte, wenn es nach ihm ginge, würden im Schulverband kräftig Rücklagen gebildet. Das würde der Finanzierung in der Bauphase ab 2026 guttun.

Die Stadt unterstützt mittels der Wohnbaugesellschaft vorbildlich den Wohnungsmarkt. Derzeit gibt es bei der Wohnbaugesellschaft 226 Wohnungen, im Jahr 2026 sollen es 250 bis 270 sein. Der Hochwasserschutz ist weitgehend umgesetzt, ein letzter Brocken steht mit dem Abriss des Teilungswehrs im Mündungsbereich von Mindel, Hasel und Altbach an.

