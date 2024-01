Thannhausen

Der Glasfaserausbau in Thannhausen verzögert sich

Plus Eigentlich hätte in Thannhausen bereits im Frühjahr 2024 mit dem Ausbau des Glasfasernetzes begonnen werden sollen. Die Telekom verschob den Baustart.

Von Annegret Döring

Richard Reinhardt freut sich schon auf höhere Geschwindigkeiten für Datenübertragung im Internet, die mit dem Ausbau des Glasfasernetzes in Thannhausen kommen sollen. Kurz nachdem die Telekom angekündigt hatte, dass sie 3270 Haushalte in einem eigenwirtschaftlichen Ausbau mit Glasfaser versorgen möchte und eine gemeinsame Erklärung mit der Stadt Thannhausen unterzeichnet hat, ließ er sich für einen Glasfaseranschluss registrieren. Getan hat sich inzwischen jedoch nichts. Die Telekom hatte versprochen, dass der Ausbau des Glasfasernetzes in Thannhausen ab dem Frühjahr 2024 erfolgen solle. Werbemaßnahmen dafür sollten bereits im zweiten Halbjahr 2023 stattfinden. So berichtete es Bürgermeister Alois Held in einer Stadtratssitzung im November vergangenen Jahres. Weil Richard Reinhardt jedoch nichts weiter gehört hat von der Telekom, hat er an Bürgermeister Alois Held geschrieben.

Er habe mit einem "Zuständigen für Bauherren" bei der Telekom gesprochen und dort die Auskunft erhalten, dass im "System" nichts von einem Ausbau für Thannhausen stehe. Held hatte daraufhin bei der Telekom noch einmal nachgefragt und die Rückmeldung bekommen, dass sich die Vermarktung in Thannhausen aufs Jahresende oder auch Anfang 2025 verschiebe. Held versprach, weiterhin regelmäßig bei der Telekom nachzuhaken.

