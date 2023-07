Der schwierige Feuerwehreinsatz in Thannhausen ist beendet

Plus Bei der Firma Deikra konnte das Silo jetzt kontrolliert entleert werden. Rund 30 Tonnen Mahlgut müssen nach dem Brand entsorgt werden.

Der Großeinsatz der Feuerwehr bei der Firma Deikra in Thannhausen ist beendet. Am Sonntagmorgen wurde das betroffene Silo entleert. Die Feuerwehren aus Thannhausen und Burg waren vor Ort und stellten währenddessen den Brandschutz sicher.

Rund 30 Tonnen Mahlgut müssen entsorgt werden. Aufgrund eines technischen Defekts hatten sich am Donnerstag gegen 5.30 Uhr im Produktionsprozess gemahlene Zuckerrübenschnitzel entzündet. Im Laufe des Einsatzes, bei dem über 140 Feuerwehrkräfte der umliegenden Feuerwehr vor Ort waren, wurde festgestellt, dass glühendes Material auch in eine Silozelle gelangt war.