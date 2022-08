Diakon Alois Held feiert seinen 75. Geburtstag

Plus Der Lebensweg von Alois Held: Wie aus dem Praktiker ein Geistlicher wurde, der auch in Malawi Großes leistet.

Gleich zwei Blasmusikkapellen spielten auf zur Feier des 75. Geburtstags von Diakon Alois Held, die Musikvereine von Balzhausen und Mindelzell unter der Leitung von Maximilian Menz. Alle Musiker beider Vereine wünschten sich, erklärte die Vorsitzende der Balzhauser Blasmusik Lisa Wank, der Jubilar möge noch viele Jahre der Pfarreiengemeinschaft Mindeltal seine geistlichen und praktischen Talente schenken. Zuvor schon hatten sich Florian Bach, Leitender Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Mindeltal, und Kirchenpfleger Josef Kirschenhofer für das segensreiche Wirken von Alois Held bedankt. Als echtes Urgestein in der pastoralen Arbeit im Mindeltal bezeichnete Pfarrer Bach den Jubilar, der als Geistlicher, als Mensch und Handwerker in der Pfarreiengemeinschaft außerordentlich beliebt und geschätzt ist.