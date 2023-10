Thannhausen

Die Thannhausener Feuerwehr ist seit 150 Jahren "Feuer und Flamme"

Plus Die Feuerwehr Thannhausen feiert ihr 150-jähriges Bestehen und ernennt drei Ehrenmitglieder beim Festakt. Zur Erinnerung wird ein Baum geplanzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Thannhausen hat drei neue Ehrenmitglieder. Die höchste Auszeichnung des Feuerwehrvereins wurde im Rahmen eines Festakts zum 150-jährigen Bestehen an Georg Eberhardt, Josef Pfitzmayr und Fritz Schön verliehen. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von der Musikvereinigung Thannhausen. Ebenfalls gefeiert wurde das 51-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr, die 1972 unter anderem von Eberhardt, Pfitzmayr und Schön aus der Taufe gehoben wurde. Und die Begeisterung der drei Feuerwehrler hielt bis zum Erreichen ihrer Altersgrenze an: Alle drei können auf eine rund 50-jährige aktive Dienstzeit zurückblicken. Diese Leistung und ein außergewöhnliches Engagement waren der Grund für die besondere Ehrung.

Rund 50 Jahre aktiver Dienst bei der Feuerwehr

Georg Eberhardt war 25 Jahre lang als Jugendwart für die Ausbildung der jungen Feuerwehrler verantwortlich und machte die Thannhauser Jugendfeuerwehr zeitweise zur größten Gruppe im ganzen Landkreis. Josef Pfitzmayr führt seit 43 Jahren als Schatzmeister die Kasse des Feuerwehrvereins und übernahm in den 1980er Jahren die Ausbildung der eigenen Damenfeuerwehrgruppe. Mit einem Augenzwinkern würdigte der stellvertretende Vorsitzende Bernhard Niethammer auch das langjährige Engagement als Nikolaus bei der vereinseigenen Weihnachtsfeier. Angesichts der Tatsache, dass am heutigen Abend keine Kinder anwesend seien, könne man dieses Geheimnis hier preisgeben, so Niethammer. Fritz Schön brachte über viele Jahre seine Expertise als KFZ-Meister bei der Feuerwehr ein und kümmerte sich verantwortungsvoll um die Ausbildung der Atemschutzgeräteträger und die Wartung der dazugehörigen Ausrüstung. Für besondere Verdienste um den Feuerwehrverein wurden außerdem Manuel Stellbauer und Matthias Marschall mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Die Ehrennadel in Gold erhielten Gabi Klauser, Jürgen Kratzer und Jürgen Seider.

