Drei Autos stoßen wegen missachteter Vorfahrt in Thannhausen zusammen

Bei einem Unfall in Thannhausen werden drei Autos beschädigt, zwei müssen abgeschleppt werden.

Am Freitagnachmittag befuhr eine 81-Jährige mit ihrem Pkw die Wiesenthalstraße in Thannhausen. Zeitgleich befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Pkw die Edelstetter Straße. Als die 81-Jährige in den Kreuzungsbereich einfuhr, übersah sie den Pkw des bevorrechtigen 27-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß, wie die Polizei mitteilt. Durch den Anprall wurde der Pkw des 27-Jährigen zur Seite gedrückt und es kam in Folge dessen zum Zusammenstoß mit einem weiteren an der Kreuzung wartenden Pkw. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt. Zwei Pkw mussten abgeschleppt werden. (AZ)