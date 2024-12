Spendenaktion für krebskranken Bub aus der Tanzgruppe

Weihnachten ist Jahr für Jahr vielen Menschen, Vereinen und Firmen ein Anlass, Gutes zu tun. Seit mehreren Jahren sammelt die Thannhauser Praxis für Physiotherapie von Herman und Anja Kandemir in der Adventszeit Geld zugunsten der Augsburger „Elterninitiative krebskranker Kinder Lichtblicke e.V.“. Eine Spendenbox im Eingangsbereich der Praxis wurde aufgestellt und ein informatives Plakat aufgehängt. Mitarbeiter aus dem Team der Praxis beteiligten sich an der Spendenaktion, am Ende rundete die Praxis den Betrag auf und Herman Kandemir konnte mehrfach einen Scheck mit einer vierstelligen Spendensumme an Thomas Kleist, den Geschäftsführer der „Elterninitiative krebskranker Kinder“, überreichen. In diesem Jahr kann Kandemir die Spenden seiner Praxis in Kooperation mit dem Tanzzentrum Michaela Majsai Edelstetten durchführen. Wenn sich mehrere Akteure für die gute Sache zusammenfinden, kann wesentlich mehr bewirkt werden, erklärt Herman Kandemir. Den Anstoß für die gemeinsame Aktion von Physiopraxis und Tanzzentrum in diesem Jahr gab Michaela Majsai.

