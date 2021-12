Thannhausen

Eine Straße als Weihnachtsgeschenk: In Thannhausen wird eine Baustelle bald fertig

Noch wird an der Mindelbrücke in der Thannhauser Christoph-von-Schmid-Straße gearbeitet. Ab Donnerstag, 23. Dezember soll der Verkehr voraussichtlich wieder über die Brücke fließen.

Plus Die Christoph-von-Schmid-Straße in Thannhausen wird vermutlich am Tag vor Weihnachten für den Verkehr geöffnet. Für die Durchfahrt gibt es aber eine wichtige Voraussetzung.

Von Gertrud Adlassnig

Wenn alles nach Plan läuft, können sich die Thannhauser Bürger an Weihnachten mit einer neuen Christoph-von-Schmid-Straße bescheren lassen. Stadtbaumeister Stephan Martens-Weh skizzierte im Gespräch mit unserer Redaktion den exakten Terminplan für die kommenden Tage.

