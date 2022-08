Thannhausen

vor 36 Min.

Erinnerungen an eine große Zeit des Thannhauser Fußballs

Plus Was auf 600 Seiten im Buch des Thannhausers Karl Hartmann über den Fußball in Thannhausen bei der TSG zu erfahren ist. Wo diese Chronik erhältlich ist.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Chroniken sind ideale Hilfsmittel, wenn es gilt, Fakten für Jubiläen und andere Feierlichkeiten parat zu haben. Chroniken dienen aber auch der Identifikation und sind deshalb bei Mitgliedern, Förderern und Fans beliebt. Rechtzeitig zum 100. Jahr seit dem Beginn der Fußballgeschichte in Thannhausen wurde unter der Regie von Karl Hartmann eine große Chronik erarbeitet. Selbst lange für den Thannhauser Fußball aktiv, verfügte Karl Hartmann über eine große Materialfülle zur Geschichte des Fußballs in Thannhausen. Wo es Lücken gab, konnte er sich vor allem an Stefan Selig, Otmar Kinzel, Walter Schmid, Stefan Rosner und Klaus Richter wenden, aber auch an einige andere, die in den großen Zeiten der Fußball-Abteilung der TSG begeistert dabei gewesen waren. Ungefähr 1200 Seiten umfasst die Chronik des Fußballs in Thannhausen. Aus der Chronik heraus destillierte Hartmann ein rund 600 Seiten starkes Buch. Es stellt die sozusagen lesbare und für die Öffentlichkeit konzipierte Fassung der Chronik dar, für die Herausgeber Karl Hartmann das Material sorgsam ordnete, daraus auswählte, die Fülle reduzierte und verdichtete. Länger als ein Jahr und ungefähr 1000 Arbeitsstunden war Hartmann bereit, dafür zu investieren, immer motiviert durch den Gedanken, diese großartigen Zeiten der TSG müssten dokumentiert und möglichst bündig den Nachkommen überliefert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .