Thannhausen

vor 48 Min.

Fast wie ein Ninja: Beim Parcours in Thannhausen gibt es viel Kletterspaß

Redaktionspraktikant Jonathan Diatel testet die neue Ninja-Anlage in Thannhausen.

Plus In Thannhausen gibt es neue Parcours für Fans des Ninja-Sports. Am Sonntag ist Tag der offenen Tür. Redaktionspraktikant Jonathan Diatel hat die Geräte ausprobiert.

Von Jonathan Diatel

Wie auf das Klettergerüst in der Kindheit zurückversetzt fühlt man sich beim Betreten der Ninja-Halle in Thannhausen. Der Blick richtet sich sofort auf große Klettergerüste, die einfach nur imposant erscheinen und auch ein wenig Respekt einjagen. Dennoch genießt der sogenannte Ninja-Sport große Beliebtheit bei Jung und Alt.

