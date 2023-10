Thannhausen

17:24 Uhr

Neue Pächter, neuer Name: Aus Lolas Bar wird in Thannhausen die Fire-Bar

Plus Die Bar in der Bahnhofstraße in Thannhausen hat neue Betreiber. Am Wochenende steigt in der Fire-Bar die große Okisport-Party. Die Pächter sind keine Unbekannten.

Es tut sich etwas in Thannhausens Gastro-Szene. Eine als Kultbar bekannte Location hat neue Pächter und einen neuen Namen. Lolas Bar, die einstmals als Ellas Bar eröffnet hatte, wurde jetzt die Fire-Bar in der Bahnhofstraße neben der Stadionkapelle. Die neuen Betreiber sind keine Unbekannten.

Da ist zum einen Thomas Mayer, der Bruder der früheren Betreiberin Ella (Michaela Kamps). Sein Kompagnon ist Michael Bornschlegl vom gleichnamigen Baugeschäft. Nachdem Barbetreiberin Lola Burkhardt sich verabschiedet hatte in Richtung Augsburg, wo sie ein brasilianisches Restaurant eröffnen möchte, bekundeten Bornschlegl und seine Frau Interesse an der Bar. Alleine wollten sie das Geschäft aber nicht aufziehen und holten sich Thomas Mayer ins Boot. Ab September pachteten sie die Location in der Bahnhofstraße in Thannhausen.

