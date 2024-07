Thannhausen feiert 56 Absolventen: glanzvolle Abschlussfeier in der Mittelschul-Turnhalle

Auf besonderen Wunsch der Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Thannhausen wurde die Abschlussfeier dieses Jahr zum ersten Mal in der Turnhalle der Mittelschule veranstaltet. Viele fleißige Helfer hatten diese festlich geschmückt und es wurden kleine Leckereien und erfrischende Getränke kredenzt. Durch den Abend führten Aurora Mema und Ejona Qerreti aus der 10a.

In seiner Rede nahm Schulleiter Matthias Unger gleich zu Beginn Bezug auf den Text des Einstimmungsliedes „Happy“ von Pharell Williams. Glück sollte nicht in erster Linie Ziel des Lebens sein. Vielmehr gehe es darum, immer wieder die kleinen Freudenmomente des Glücks wahrzunehmen, die einen auch durch schwierige Zeiten tragen können. Mit auf den Weg in die Zukunft gab er den Schülerinnen und Schülern drei Empfehlungen. So sollte jeder erstens mutig bleiben, Neues zu wagen, zweitens stets seine Freundschaften als wertvolles Gut pflegen und drittens nie aufhören, neugierig zu sein, offen für eine Welt voll faszinierender Erlebnisse.

Rektor Matthias Unger ist zufrieden mit den Leistungen seiner Thannhauser Mittelschüler

Die Ergebnisse der Prüfungen stufte Unger als sehr zufriedenstellend ein: Zwei Drittel der teilnehmenden Neuntklässler schafften den Qualifizierenden Abschluss zusätzlich zum Mittelschulabschluss und alle Zehntklässler meisterten die Prüfungen und sicherten sich damit die Mittlere Reife.

Thannhausens Bürgermeister Alois Held, der auch Schulverbandsvorsitzender ist, berichtete von seiner eigenen Schulzeit an der damaligen Hauptschule Thannhausen. Des Weiteren betonte er den Wert einer guten Berufsorientierung sowie die Notwendigkeit von praktischen Fähigkeiten insbesondere in Zeiten des Fachkräftemangels.

In Vertretung des ersten Elternbeiratsvorsitzenden Drexel beglückwünschte die zweite Vorsitzende, Nachtrub die Schülerinnen und Schüler. In ihrer Ansprache beleuchtete sie die Schulzeit auch aus Elternsicht und bedankte sich bei den Lehrkräften für die Unterstützung in all den Jahren.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier zum einen durch den schwungvollen Chor der 5a, geleitet von den Herren Altstetter und Paar, zum anderen durch die talentierte Absolventin Iana Comerzan, die Klavierstücke von G.F. Händel und Yann Tiersen vortrug.

Filmschnipsel und Fotos gaben einen kleinen Eindruck von den Abschlussfahrten nach Hamburg, Nürnberg und Jesolo. In der Schülerrede der beiden Klassensprecherinnen Aurora Mema (10m) und Berfin Tari (9a) kamen diese Highlights sowie viele weitere Aktionen, aber auch der Dank an die Lehrkräfte noch einmal zum Ausdruck.

Stellvertretend für die drei Klassleiter Frau Dreyer (9a), Herr Karl (9b) und Frau Beuer (10m) richtete Konrektorin Frau Beuer einige Worte an die knapp 300 Besucher.

Markus Tschanter von der Raiffeisenbank Thannhausen eG sprach ebenfalls ein kurzes Grußwort und überreichte im Anschluss jeweils den drei Jahrgangsbesten Geldgeschenke, hübsch verpackt in einer Trinkflasche mit dem Logo der Mittelschule. Besonders geehrt wurden die dabei aus der 9. Jahrgangsstufe: Harman Bangarh 9b (Schnitt 1,5), Jonas Pfitzmayer 9b (2,1) und David Mészáros 9b (2,1). In der 10. Jahrgangsstufe erzielten Tim Schäfer (1,7), Iana Comerzan (1,8) und Anna Plösch (1,8) die besten Prüfungsergebnisse.

Die Mittelschule Thannhausen haben folgende Schülerinnen und Schüler erfolgreich beendet:

9a: Aland Abdullah, Mohamed Ayadi, Timo Gudermann, Felias Jäger, Timo Jaskula, Noah Kallina, Kafia Khaleel, Rebecca Leinsle, Ronja Lochbrunner, Alexa Mahlandt, Simon Mircovic, David Mészáros, Jonas Pfitzmayr, Johanna Rohrbacher, Lukas Signer, Marius Specht, Nico Stegmüller, Berfin Tari und Farell Zibedou.

9b: Harman Bangarh, Loresa Binakaj, Vanessa Böhme, Adam Dudas, Lukas Gerdt, Wojciech Goinski, Ralf Hemmerle, Jasmin Hofmann, Angelina Hussein, Kristzián Kádár, Alexander Kinas, Wiktoria Madeira Correia, Hewin Mahmo, Manuel Mosler, Avdyl Pajaziti, Eduard Pandea, Oriana Rakowska, Tizian Rieger, Marlon Wank und Luca Werner.

10m: Florian Berchner, Arion Buqa, Iana Comerzan, Eric Dietmayer, Antia Fendt, Laura Gasteiger, Erna Glusac, Luca Höß, Daniel Lloyd, Aurora Mema, Jonas Müller, Anna Plösch, Nico Plösch, Ejona Qerreti, Tim Schäfer, Erolind Susuri und Julian Vogele. (AZ)