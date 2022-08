Thannhausen

18:00 Uhr

Unbekannte sprengen Geldautomat: Das sagt das LKA zu solchen Fällen

Der Geldautomat der Postbank (rechts) im V-Markt in Thannhausen ist in der Nacht auf Samstag von Unbekannten aufgesprengt worden.

Plus Kriminelle versuchten in Thannhausen, mit Gas einen Geldautomaten zu sprengen. Der wurde beschädigt, doch an das Geld kamen sie nicht. Was Ermittler zu der Tat sagen.

Von Annegret Döring

"Liebe Kundin, lieber Kunde, hier gibt es Bargeld - kostenlos... Bitte bedienen Sie sich", so steht es auf dem Schild über dem Geldautomaten der Postbank in der V-Markt-Filiale in Thannhausen. Seit Samstagnacht gibt es dort aber kein Bargeld für Kundinnen und Kunden mehr, denn ein Schild auf der Bildschirmfläche des Geräts vermeldet: "Außer Betrieb".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen