Gestohlenes Kennzeichen taucht in Rucksack von 19-Jährigem auf

Ein Mofafahrer stellt sein Zweirad in Thannhausen ab. Als er zurückkommt, ist das Kennzeichen weg. Die Polizei findet es wenig später bei einem 19-Jährigen.

Die Polizei hat in Thannhausen am Dienstag mit Mofa-Kennzeichen zu tun gehabt. Laut Polizeibericht stellte ein 65-jähriger Mann aufgrund eines technischen Defekts an seinem Mofa gegen 16.30 Uhr sein Gefährt am Parkplatz vom Mehlbrünnele an der B300 ab. Als er eine Stunde später zum Mofa zurückkehrte, stellte er fest, dass das Versicherungskennzeichen entwendet worden war, und er erstattete eine Strafanzeige.

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagabend im Bereich der Polizeiinspektion Zusmarshausen fanden die Beamten im Rucksack eines 19-Jährigen ein Kennzeichen und überprüften es. Hierbei glichen sie die Fahndungsdatei ab und stellten fest, dass es sich um das am Nachmittag entwendete Kennzeichen handelt. Gegen den mutmaßlichen Dieb wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

14-Jähriger in Thannhausen ohne Versicherungskennzeichen unterwegs

Ebenso am Dienstag meldete in Thannhausen ein Verkehrsteilnehmer gegen 13.30 Uhr einen Rollerfahrer, der in der Fritz-Kieninger-Straße ohne Kennzeichen unterwegs war. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung ermittelten die Beamten einen 14-jährigen Jugendlichen als Fahrer. Da Hinweise vorhanden waren, dass an dem Kleinkraftrad technische Veränderungen zur Geschwindigkeitssteigerung vorgenommen wurden, erfolgte die Sicherstellung. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen holten die Eltern den Jugendlichen ab. (AZ)