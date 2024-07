Jugendlicher prallt mit Leichtkraftrad auf Auto in Thannhausen

Am Mittwoch gegen 12.45 Uhr ereignete sich auf der Bahnhofstraße in Thannhausen ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 3000 Euro. Außerdem wurde dabei eine Person leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, war zur Unfallzeit ein 55-Jähriger mit seinem Pkw auf der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Ein 17-Jähriger fuhr mit seinem Leichtkraftrad in die gleiche Richtung und an den Pkw des 55-Jährigen heran. Er schätzte offensichtlich die Geschwindigkeit des vor ihm fahrenden Pkw falsch ein und fuhr deshalb mit dem Vorderrad seines Zweirades gegen die hintere Stoßstange des Wagens. Der 17-Jährige stürzte dadurch und zog sich leichte Verletzungen zu. Er kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. (AZ)

