Thannhausen

06:30 Uhr

Arbeiten in Christoph-von-Schmid-Straße: „Hätte der Baufirma Druck gemacht“

Noch wird in der Christoph-von-Schmid-Straße gearbeitet. Ab Donnerstag, 23. Dezember, soll der Verkehr voraussichtlich wieder fließen.

Plus Noch immer wird in der Thannhauser Christoph-von-Schmid-Straße gearbeitet. Einem Stadtrat zufolge sind Geschäftsinhaber unzufrieden. Der Bauamtsleiter weist die Kritik zurück.

Von Monika Leopold-Miller

Was bedeuten die lang andauernden Arbeiten in der Thannhauser Christoph-von-Schmid-Straße für die Geschäfte? Thema war dies in der jüngsten Thannhauser Stadtratssitzung.

