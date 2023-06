Thannhausen

Küchenbrand in Gastronomiebetrieb in Ursberger Straße

In einer Gastro-Küche in Thannhausen hat es am Sonntag gebrannt.

Am Sonntag brennt es in einem Gastro-Betrieb in Thannhausen, Fett hat sich in der Küche entzündet. Die Feuerwehr war rasch vor Ort, die Polizei ermittelt.

Am Sonntagabend ist die Feuerwehr nach Thannhausen zu einem Gastronomiebetrieb in der Ursberger Straße gerufen worden. Wie Thannhausens Feuerwehrkommandant Karl-Heinz Pfitzmayr auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt, handelte es sich um einen Küchenbrand. "Der Wirt versuchte vor unserem Eintreffen, den Brand mit einem Pulverlöscher zu bekämpfen. Als wir gekommen sind, war das Feuer schnell unter Kontrolle und das Gebäude war evakuiert, aber komplett verraucht." Keine Verletzten, Brandursache schnell klar Laut einem Polizeisprecher liegt der Sachschaden bei etwa 5.000 Euro. Beim Küchenbrand ist niemand verletzt worden. Brandursache ist laut Polizei die Entzündung von Fett. Um 20.17 Uhr ist die Meldung bei der Polizei eingegangen. Nun laufen Ermittlungen wegen einer Ordnungswidrigkeit, also einem Verstoß gegen die Verordnung zur Verhütung zu Bränden. (AZ)

