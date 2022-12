Thannhausen

Mittelschule: Generalsanierung oder Neubau in Thannhausen?

Schulleiter Matthias Unger verabschiedet an der Mittelschule Thannhausen Schülerinnen und Schüler in den freien Nachmittag. Das Schulgebäude im Stil des Brutalismus der 1970-er Jahre ist dringend sanierungsbedürftig.

Plus Der Schulverband Thannhausen muss am Mittwoch eine wegweisende Entscheidung treffen für die Zukunft der Mittelschule Thannhausen. Wie der Zeitplan für das Projekt aussieht.

Eine wegweisende Entscheidung wird der Schulverband Thannhausen am kommenden Mittwoch auf seiner Sitzung fällen. Es geht um die Thannhauser Mittelschule, die dringend saniert werden müsste. Um die für dieses Projekt notwendigen Gelder auch richtig einzusetzen, hatte der Schulverband die Verwaltung beauftragt, zu prüfen, was sinnvoller und wirtschaftlicher sei: ein kompletter Neubau der Schule oder eine Generalsanierung. Die Verwaltung hat ihre Hausaufgaben gemacht und wird die Ergebnisse in der Sitzung am Mittwoch vorstellen. "Erst wenn eine Entscheidung des Schulverbands vorliegt, können wir mit einer Entwurfsplanung für einen entsprechenden Förderantrag beginnen", erklärt Bauamtsleiter Stephan Martens-Weh im Gespräch mit unserer Redaktion. Planungen kosten Geld und es macht keinen Sinn, bei zwei so verschiedenen Alternativen dieses Geld sofort auszugeben für die eine oder die andere Variante.

