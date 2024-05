Nach dem Einkaufen war das Auto beschädigt

Nachdem sie eine halbe Stunde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Thannhausen geparkt hatte, bemerkte eine Seniorin einen Schaden an ihrem Auto.

Eine Unfallflucht aus Thannhausen meldet die Polizei. Demnach hat am Montag zwischen 10 und 10.30 Uhr eine 86-Jährige ihren Pkw der Marke VW auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bürgermeister-Raab-Straße geparkt. Als die Frau zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen Sachschaden an der rechten Fahrzeugseite. Die Schadenshöhe beziffert die Polizei auf rund 1900 Euro. Zu dem Unfallverursacher liegen der Polizei bislang keine Hinweise vor. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-111, melden. (AZ)