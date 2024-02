Nach Körperverletzung sucht die Polizei Zeugen

Ein 21-jähriger Mann wird offenbar in der Thannhauser Bahnhofstraße angegriffen. Dann beleidigt er Polizeibeamte.

Einem 21-Jährigen wurde in der Thannhauser Bahnhofstraße offenbar auf den Hinterkopf geschlagen. Die Polizei versucht nun, den genauen Sachverhalt zu klären. Nach dem Vorfall kam es zu einer weiteren Eskalation: Der 21-Jährige beleidigte laut Polizei die den Sachverhalt aufnehmenden Beamten mehrfach. Der Zwischenfall ereignete sich am Samstag, gegen 18 Uhr. Laut Zeugen vor Ort wurde dem 21-Jährigen von einer unbekannten Person mit der Faust auf den Hinterkopf geschlagen, berichtet die Polizei. Der Grund für den Streit und die Körperverletzung seien aktuell unklar.

Der 21-Jährige wirkte auf die Beamten vor Ort stark alkoholisiert und "war zunächst in einer hilflosen Lage", schreibt die Polizei weiter in ihrem Bericht. "Der vorhergegangene Sachverhalt" konnte, so die Polizei, deswegen nicht genau geklärt werden. Bei der Anzeigenaufnahme verhielt sich die Person aggressiv und beleidigte die Beamten vor Ort mehrfach. Zudem versuchte er im Rettungswagen nach den Polizeibeamten zu treten und spuckte auch in deren Richtung. Der 21-Jährige musste daraufhin gefesselt werden. Er wurde anschließend zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Zeugen, die die vorausgegangene Körperverletzung beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Krumbach (08282/9050) zu melden. (AZ)