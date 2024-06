In Thannhausen gibt es nun auch vietnamesische Gerichte

Ein neuer Pächter hat das Restaurant im historischen Bauberger-Haus in Thannhausen neben dem Rathaus übernommen. Woher er stammt und was die Küche bietet.

Seit Kurzem ist eine gastronomische Lücke in Thannhausen wieder geschlossen: Ein neuer Pächter betreibt das Restaurant im historischen Baubergerhaus an der zentralen Kreuzung von Thannhausen. "Sosaku - Asian Fusion" heißt die neue Gastwirtschaft, ihre Küche ist vietnamesisch ausgerichtet.

Die Speisekarte enthält sehr viele Gerichte. Teils handelt es sich um einfache Zubereitungen, bestehend aus gebratenem Gemüse und Soßen in verschiedenen, teils exotischen Geschmacksrichtungen. Zum Angebot zählen aber auch zahlreiche Reis- und Nudelgerichte mit Gemüse, Fleisch und Fisch. Der neue Pächter Duc Thinh Huang stammt aus Haiphong, der drittgrößten Stadt Vietnams, zugleich bedeutendster Hafen von Nordvietnam. Er ist seit vielen Jahren schon in der Augsburger Gastronomie tätig und betreibt nun das "Sosaku" in Thannhausen mit seiner Familie.

Über 60 Gäste haben im Sommer im Sosaku in Thannhausen Platz

Im Gastraum haben rund 25 Personen Platz. Zusätzlich gibt es Plätze an der Theke und einen Außenbereich mit 40 Sitzplätzen. Im Gastraum ist die historische Bausubstanz spürbar über die Rundbogenfenster und die Raumaufteilung. Die teils direkte, teils indirekte Beleuchtung mit Farbeffekten sorgt für Atmosphäre. Blickfang sind vor allem die fünf großformatigen, künstlerischen Arbeiten von Mauro Bergonzi, Arrangements von Blüten, Blättern und Schmetterlingen. Es handelt sich hierbei um Leihgaben aus der Sammlung Kamps.

Das Baubergerhaus war im Zuge der Gestaltung der Neuen Mitte von Thannhausen von Erwin Mayer erworben, das Erdgeschoss für gastronomische Zwecke hergerichtet worden. Nach zwei Anbietern mediterraner Küche, unter anderem dem einst in Krumbach bekannten Wirt Ugo, bekommt diese Wirtschaft nun einen ganz neuen Akzent. Das Sosaku ist täglich von 11 bis 15 Uhr und von 17 bis 23 Uhr geöffnet. Die Speisen können auch telefonisch bestellt und abgeholt werden.

