Opel Meriva in Unfallflucht in Thannhausen verwickelt

Von einer Unfallflucht in Thannhausen berichtet die Polizei und sucht Zeugen. Demnach entlud am Samstag ein 29-Jähriger gegen 11 Uhr seinen geparkten Pkw in der Jakob-Zwiebel-Straße in Thannhausen. Während des Entladens fuhr ein noch unbekannter Täter an seinem Pkw vorbei und prallte mit dem Beifahrerspiegel seines Wagens gegen die leicht geöffnete Türe des Autos des Geschädigten. Hierbei brach der Außenspiegel des Unfallverursachers ab. Anschließend entfernte der sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Anhand des am Unfallort zurückgebliebenen Spiegelglases, konnte ermittelt werden, dass es sich vermutlich um einen Opel Meriva handelte. Beim Geschädigten entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können oder einen Opel Meriva ohne Beifahrerspiegel im Stadtgebiet Thannhausen feststellen, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0 zu melden. (AZ)

