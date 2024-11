Pkw wird auf Thannhauser Parkplatz demoliert

Am Samstag gegen 12.30 Uhr parkte ein 75-Jähriger seinen Pkw auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Thannhausen. Als er um 13.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er laut Polizei eine Beschädigung an der linken Fahrzeugfront seines Pkw fest. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 5000 Euro. Der verursachende Fahrer entfernte sich, so die Polizei weiter, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Personen, die zu diesem Vorfall Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)

