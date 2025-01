Polizei zieht in Thannhausen betrunkenen Fahrer aus dem Verkehr

Betrunken Auto gefahren ist ein Mann am Dienstagabend in Thannhausen. Gegen 21.45 Uhr unterzogen Polizeikräfte „Am Mühlbach“ in Thannhausen den 35-jährigen Pkw-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Da sie sofort eine Alkoholfahne rochen, wurde noch an Ort und Stelle ein Alkoholtest durchgeführt, welcher positiv ausfiel. Der Wert lag knapp über einem Promille, so die Polizei in ihrem Bericht. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Je nachdem, wie hoch das Ergebnis der Blutuntersuchung ausfällt, entscheidet sich dann, ob eine Straftat oder eine Verkehrsordnungswidrigkeit mit den entsprechenden Folgen vorliegt, erklärt die Polizei weiter. (AZ)

Thannhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis