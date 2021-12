Thannhausen

vor 17 Min.

Räte lehnen Einbahnregelung in Thannhausen ab

Am Vormittag oft leer, ab dem Nachmittag und an Wochenenden vollgeparkt ist die enge Schweizerstraße in Thannhausen.

Plus Warum die Mitglieder des Bauausschusses der Stadt Thannhausen an der Verkehrsführung in der Schweizerstraße und der Kegelstraße nichts ändern wollen.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Stark nachverdichtet wurde in den letzten Jahren der Bestand an Wohnraum in der Schweizerstraße. Mehr Bewohner, mehr Fahrzeuge und ein zu knapp bemessenes Stellplatzangebot: Zwangsläufig ist diese Thannhauser Straße oft zugeparkt. Halteverbotsregelungen mussten erlassen werden, damit Anwohner ungehindert aus ihren Grundstücken ausfahren können und die Müllabfuhr ihren Dienst verrichten kann.

