Reh verläuft sich in Thannhausen innerhalb der Wildzäune und wird befreit

Ein Reh hat sich entlang der B300 innerhalb der Wildzäune verlaufen. Polizei und Jagdpächter befreien das verirrte Jungtier nach kurzzeitiger Sperrung der Bundestraße.

Am Dienstagnachmittag gegen 15.40 Uhr hat sich ein Reh bei Thannhausen innerhalb der Wildzäune verlirrt, welche entlang der Fahrbahn der B300 von dem Kreisverkehr Richtung Münsterhausen und in Richtung Ziemetshausen verlaufen.

Da der Zaun die gesamte Strecke über geschlossen ist, konnte das Jungtier laut Polizeibericht keinen Ausweg in die naheliegenden Wälder finden. Durch die kurzzeitige Sperrung der B300 gelang es den Polizeibeamten mithilfe zweier Jagdpächter, das Reh in eine Richtung zu drängen und so zu befreien. (AZ)