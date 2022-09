Thannhausen

17:45 Uhr

Schüler frieren in der Containerschule in Thannhausen

Heizkörper sind in den Klassenzimmern der Containerschule in Thannhausen schon vorgesehen. Allerdings fehlt noch der Anschluss an eine Heizanlage.

Plus In dicker Winterkleidung sitzen Schülerinnen und Schüler derzeit in der Thannhauser Containerschule, die Übergangsgebäude für Neu und Umbau der Realschule ist.

Von Annegret Döring Artikel anhören Shape

Es ist früh kalt geworden in diesem Herbst. Längst haben Menschen ihre warmen Pullis und die Übergangs- beziehungsweise Winterjacke wieder aus den Schränken hervorgeholt und auch ein Unterhemd tut gut an diesen kühlen trüben Tagen. Und sparsame Schwaben, die den Beginn der Heizperiode eigentlich jedes Jahr auf Anfang Oktober terminieren, freuen sich auch jetzt schon auf ein wenig Wärme aus den Heizkörpern im Büro oder daheim. Frieren müssen in der Realschule Thannhausen Schulkinder und Lehrerinnen und Lehrer, doch nicht im Hauptgebäude. In dem Gebäudeteil der Schule, der nicht abgerissen wird, funktioniert die Heizung. Jedoch in der Containerschule, die in der Margarete-Ammon-Straße als Ausweichgebäude aufgebaut ist, war zu Beginn des Schuljahrs keine Heizanlage. Sie sei bestellt gewesen, doch die Lieferung verzögerte sich, informiert Schulleiter Frank Decke auf Nachfrage. Er hat darüber auch in einem Elternbrief informiert und gebeten, dass sich die Schülerinnen und Schüler warm anziehen sollen und dass es kostenlosen Tee zum Aufwärmen gebe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen