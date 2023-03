Thannhausen

vor 33 Min.

Seit 150 Jahren engagiert sich die Freiwillige Feuerwehr für Thannhausen

Plus Vor 150 Jahren wurde die Freiwillige Feuerwehr in Thannhausen gegründet. Damals musste die Wehr sich noch mit einfachen Wasserspritzen und Eimerketten behelfen.

Von Markus Landherr

Im Jahr 1873 wurde die Freiwillige Feuerwehr Thannhausen gegründet. Seit genau 150 Jahren engagieren sich in der Mindelstadt Männer und Frauen ehrenamtlich, um anderen Menschen zu helfen. Das war nicht immer so, wie ein Blick in die Archive verrät. Denn auch schon vor der offiziellen Gründung gab es ein organisiertes Löschwesen. Zu diesem Dienst waren die männlichen Bewohner der Stadt allerdings verpflichtet. Der Thannhauser Historiker und Denkmalforscher Bernhard Niethammer, der selbst auch aktiver Feuerwehrmann ist, geht davon aus, dass es bereits im ausgehenden 17. Jahrhundert ein mehr oder weniger organisiertes Löschwesen gab. Einen Einblick gibt die aus dieser Zeit stammende „Policey Ordnung des Heyl. Röm. Reichs Grafschafft und Markht Thannhaussen”. Unter anderem ist darin festgelegt, dass jedes Haus eine Laterne, einen Feuerkübel und eine Leiter vorzuhalten hat. Eine Missachtung dieser Vorschrift wurde mit Geldstrafe belegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

