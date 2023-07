Thannhausen

So kompliziert war der Großeinsatz an der Futtermühle in Thannhausen

Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr kam es am Donnerstag in Thannhausen. Aus einem Silo stieg Rauch auf. Später musste die Berufsfeuerwehr Regensburg mit einem Spezialgerät anrücken.

Plus Ein Glutnest in einem Silo fordert mehr als hundert Einsatzkräfte. Es hätte zu Explosionen kommen können. Aus Regensburg rückt die Feuerwehr mit einem Spezialgerät an.

Einen solch aufwendigen und kräftezehrenden Einsatz hat Kommandant Karl Heinz Pfitzmayr schon lange nicht mehr erlebt. Den ganzen Donnerstag war die Feuerwehr Thannhausen auf dem Gelände der Firma Deikra Futter in der Mühlstraße. Gegen 5.30 Uhr ging der Alarm, zu Beginn hieß es, es gebe eine Rauchentwicklung im Bereich der Anlage auf dem Werksgelände. Schnell war klar: Einfach werden die Löscharbeiten hier nicht. Bis zum Wochenende werden Leute vor Ort sein, bis frühestens am Sonntag das Silo abgefüllt werden kann. Es herrscht Ausnahmezustand für die Kräfte der Feuerwehren.

Zwischenzeitlich sind am Vormittag bis zu 140 Männer und Frauen angerückt. Einige Stunden später ist in etwa klar, wie es zu der Hitzeentwicklung in der Mühlenanlage kommen konnte. Kreisbrandrat Stefan Müller erklärt: In einer Futtermühle wird das Getreide gemahlen, anschließend wird das Mahlgut über eine Art Rohr, also ein Aufzugsystem in das große Silo weitertransportiert. "Innerhalb der Gerätschaften, die für die Mehlverarbeitung verantwortlich sind, kam es offenbar zu einer von außen nicht direkt wahrnehmbaren Hitzeentwicklung oder einem Brand", ergänzt die Polizei in ihrem Einsatzbericht.

