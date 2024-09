So sieht die Planung für das Thannhauser Hallenbad aus

Des einen Freud ist des anderen Leid: Wenn das Krumbacher Hallenbad in der anstehenden Badesaison nach derzeitigem Stand wohl wieder öffnen könnte (wir berichteten), hat das gegebenenfalls Konsequenzen für den öffentlichen Badebetrieb in Thannhausen. Im dortigen Hallenbad gibt es mit Schwimmmeister Jahn Lübkemann aktuell nur eine fest angestellte Fachkraft. Um den Badebetrieb stemmen zu können, unterstützte in den beiden vergangenen Saisons Fachpersonal aus Krumbach. Steht dieses nicht mehr zur Verfügung, müsse man unter Umständen die Öffnungszeiten verkürzen, sagt Bürgermeister Alois Held. Für die Öffnung des Hallenbads gebe es noch keinen festen Termin.

