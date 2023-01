Thannhausen

17:45 Uhr

Technische Probleme: Darum ist das Hallenbad Thannhausen geschlossen

Badegäste wurden am Sonntag von diesem Schild am Eingang des Hallenbads in Thannhausen empfangen. Das Schwimmen musste darum ausfallen.

Plus Wegen eines defekten Teils ist Schwimmen im Thannhauser Hallenbad seit Sonntag nicht möglich. Doch eine schnelle Reparatur ist offenbar in Sicht.

Von Annegret Döring

Enttäuscht standen Badegäste am Sonntag vor verschlossener Türe des Hallenbads in Thannhausen. An der Tür informierte ein Schild darüber, dass aufgrund eines "erheblichen technischen Defekts" das Bad vorübergehend geschlossen bleiben müsse. Ein konkreter Zeitpunkt war nicht genannt.

